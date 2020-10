Ghini: “Bene continuità su lavoro, formazione e urbanistica. Benissimo discontinuità su sanità”

Liguria - "Apprendiamo con soddisfazione che il presidente Giovanni Toti ha voluto dare continuità al governo della Regione, ovvero che sia giunto a una composizione ragionata della Giunta con assessori che, nel corso di questi cinque anni, sono stati un punto di riferimento per lavoro, attività produttive, formazione e urbanistica. Constatiamo con altrettanta soddisfazione che il presidente ha tenuto per sé le deleghe di sanità e bilancio, marcando una discontinuità sulla sanità che non può che rassicurarci rispetto alla precedente, giudicata dalla Uil fallimentare, soprattutto sulla gestione dell’emergenza Covid". Lo afferma in una nota Mario Ghini, coordinatore provinciale della Uil.



"Auguriamo un buon lavoro al presidente e agli assessori con l’auspicio di un costante e serrato confronto sui temi del lavoro, dell’economia, della sanità, dei servizi e dei trasporti, soprattutto in questo grande momento di crisi legato alla pandemia", conclude Ghini.