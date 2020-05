Genova boccia un'intitolazione al poeta Sanguineti. Pastorino: "Una politica subumana"

Liguria - “La maggioranza del centro destra del Municipio Centro est ha bocciato la proposta di intitolare, al poeta Edoardo Sanguineti, a 10 anni dalla sua scomparsa, un piccolo giardino fra Vico degli Indoratori e Vico dei Ragazzi. Questa scelta rappresenta il livello subumano della politica e di quel centro destra più impegnato a mangiare pizzette nei buffet che a intitolare a uno degli ultimi grandi poeti italiani uno spicchio di giardino”.



“La mancata intitolazione deriva dalla scarsa cultura di questa classe dirigente, abituata purtroppo non a parlare in versi come Sanguineti, ma a fare solo becera propaganda su ogni cosa, cercando di annientare un’identità che la città di Genova vi assicuro non perderà mai insieme all’amore per il poeta Edoardo Sanguineti”.