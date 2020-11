Garibaldi (Pd): "Assessori si dimettono da consiglieri, 500mila euro di costi in più"

Liguria - “In occasione del prossimo consiglio faremo giustamente notare la scelta della giunta regionale di far dimettere cinque consiglieri, aumentando di oltre 500mila euro i costi della politica”. In occasione del prossimo consiglio... ma non troppo, visto che, con questo breve passaggio, Luca Garibaldi, capogruppo Pd in Regione, ha inserito il rilievo in un intervento sull'ordine dei lavori, l'unico possibile per quella che era l'organizzazione del consiglio regionale odierno, nel corso del quale il presidente Toti ha fatto un quadro della situazione sanitaria e ha tracciato alcune direttrici dell'azione amministrativa dei prossimi mesi e anni. Le dimissioni a cui fa riferimento Garibaldi sono chiaramente quelle dei consiglieri 'promossi' assessori, invitati dal Gov a dimettersi per poter dedicarsi esclusivamente all'incarico di giunta. Dimissioni che aprono il parlamento regionale all'ingresso, quindi, di altri consiglieri.