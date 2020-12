Garibaldi (Lega): "Barriere fonoassorbenti rimosse e non sostituite"

Liguria - “A seguito dell’inchiesta sulle barriere antirumore delle autostrade, aperta nel dicembre scorso dalla procura della Repubblica di Genova, su diverse tratte liguri è avvenuta la rimozione di parte dei manufatti fonoassorbenti.

Tuttavia, al momento i pannelli rimossi non sono ancora stati sostituiti da quelli nuovi o da altre analoghe barriere, con la conseguenza che l’inquinamento acustico è tornato agli inaccettabili livelli di prima.

Si tratta quindi di una beffa in danno di molti liguri che giustamente continuano a lamentarsi per il grave pregiudizio alla qualità della loro vita quotidiana”.

Lo ha dichiarato oggi il vice capogruppo regionale Sandro Garibaldi (Lega).

“Pertanto - ha aggiunto Garibaldi - stamane abbiamo presentato un ordine del giorno che impegna la giunta regionale ad attivarsi presso i soggetti competenti al fine di sollecitare un celere intervento di sostituzione dei pannelli rimossi e, anche in considerazione dei danni arrecati ai liguri, di richiedere l’installazione di nuove barriere antirumore pure nei tratti autostradali della nostra regione che ne risultano sprovvisti”.