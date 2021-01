Galieni e Ricciardi a Mai: "Parole indecenti"

Liguria - Credevamo che l'arrivo del nuovo anno ci potesse portare gradite sorprese. Le dichiarazioni del presidente della Liguria Toti rivolte ai primi neonati della regione, cariche di affetto e prive di discriminazioni ci hanno fatto ben sperare. Si tratta di figlie/i di famiglie di origine straniera la cui nascita dovrebbe rallegrare chiunque.

A protestare la paccottiglia xenofoba, capitanata dal capogruppo regionale della Lega secondo cui quei bambini non possono essere definiti "liguri"

Vogliamo pensare ad una carenza di intervento notturno delle forze dell'ordine che non hanno avuto modo di impedire l'assembramento di capodanno in casa Lega dove evidentemente l'alcool ha obnubilato le meningi del suddetto capogruppo che forse intendeva rinnovare gli antichi fasti del Papeete che pure non portarono fortuna al Capitano. O più seriamente dovremmo lavorare nell'anno in arrivo, per una riforma della legge sulla cittadinanza che garantisca pari diritti a chi nasce, cresce o è stabilmente residente in Italia.

Ci auguriamo che almeno ora le forze democratiche presenti in parlamento mantengano un impegno preso e per paura non ancora mantenuto.



Stefano Galieni: Segreteria nazionale di Rifondazione Comunista - Resp. immigrazione

Jacopo Ricciardi: Segreteria Regionale Rifondazione Comunista Liguria