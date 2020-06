Gagliardi: "Su sospensione codice appalti già esiste nostra proposta, da Di Maio solo annunci"

Liguria - “L’ennesimo annuncio da parte di un esponente di governo dimostra come questa maggioranza non ascolta le proposte dell’opposizione salvo poi farle proprie, ma solo per pura propaganda. Ieri sera Di Maio, dal comodo salotto di Porta a Porta, la “terza Camera”, ha annunciato l’idea di voler sospendere il codice degli appalti per tre anni. Sicuramente l’ha buttata lì senza reali intenzioni, ma solo per introdursi nella gara a chi la spara più grossa con il premier”.



Accusa in una nota la deputata di Cambiamo! con Toti Manuela Gagliardi. “E’ giusto avvisare il Ministro degli Esteri che il nostro gruppo alla Camera dei Deputati ha già depositato a fine maggio una proposta di legge in tal senso. Otto punti ben articolati per aiutare l’Italia a uscire il più velocemente dalla crisi economica e per rilanciare il settore delle infrastrutture, di cui il Paese ha tanto bisogno. Di Maio non dovrebbe neanche fare la fatica di pensare o di metterci sopra l'ennesima task force di esperti, bensì potrebbe sostenere direttamente la nostra pdl e farlo immediatamente. Noi andiamo avanti sperando in un sostegno bipartisan alla nostra proposta perché ora servono i fatti. Sappiamo bene quanto è importante in questo momento non illudere con inutili annunci le filiere produttive del Paese e non possiamo permettere che questo avvenga”, conclude.