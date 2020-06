Gagliardi: "Situazione autostradale della Liguria insostenibile, drammatica"

Liguria - “La situazione delle autostrade liguri è drammatica, noi cerchiamo di portarla all’attenzione del governo, ma non accade nulla, sono arrivata addirittura a pensare che si tratti di una manovra politica perché non è possibile che il Mit non si accorga di cosa stia vivendo la nostra regione”. Così interviene la deputata Manuela Gagliardi, che è anche coordinatrice regionale per la Liguria del movimento Cambiamo! con Toti. “Il ministero diluisca nel tempo i controlli per le infrastrutture stradali perché non è giusto che il prezzo di questi giochini politici lo paghi chi in Liguria vive, lavora o investe - ha aggiunto la parlamentare - Noi continuiamo a depositare interrogazioni, ma anche il presidente Toti chiede continuamente una soluzione, senben se il ministro De Micheli fino ad ora non lo ha fatto".

"La Liguria è una regione piccola, ma è cambiata molto in questi ultimi cinque anni ed è merito di questa giunta”, conclude.