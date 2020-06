Gagliardi: "Paita si vergogni di usare morti Covid per campagna elettorale"

Liguria - “Non sapendo come coprire i fallimenti nazionali del governo di cui il suo partito è partecipe la Paita prova a scaricare ogni colpa sul presidente Toti. Se la situazione delle autostrade è disastrosa sa bene che le responsabilità sono del Mit e del concessionario e i dubbi che non si prenda nessuna decisione per danneggiare il presidente, ma anche la regione iniziano a essere più che legittimi”.



Dichiara in una nota la deputata di Cambiamo! con Toti, Manuela Gagliardi. “L’esponente di Italia Viva dovrebbe vergognarsi di usare per un mero calcolo elettorale le persone morte per coronavirus pur di attaccare chi, come il governatore della Liguria, ci ha messo la faccia ed è stato in prima linea nelle ore più tragiche della pandemia, in attesa che da Roma gli alleati di governo della Paita, sconvolti dalla paura, prendessero qualche decisione che non arrivava mai. I liguri per fortuna non sono ciechi e stupidi come la Paita crede. Qualsiasi coniglio tireranno fuori dal cilindro della loro sgangherata coalizione e qualsiasi scorrettezza useranno in campagna elettorale perderanno di nuovo”, conclude.