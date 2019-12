Liguria - “La Liguria continua a essere flagellata dal maltempo. La regione interviene prontamente per garantire la sicurezza ai cittadini ma nonostante quanto sta accadendo non si sa ancora se il governo Conte assicurerà nel decreto Milleproroghe i fondi necessari alla Liguria per gli interventi straordinari effettuati fino ad ora per alleviare i disagi causati dal maltempo”. Dichiara in una nota l’onoevole Manuela Gagliardi (Cambiamo!). “La conta dei danni purtroppo aumenta ogni giorno e ancora non si sa quando ci sarà il tavolo Liguria promesso dal governo tre mesi fa. I liguri non meritano di essere presi in giro da un governo che evidentemente ha priorità più futili”.