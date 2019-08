Gagliardi: "Forza Italia verso il suicidio, Toti unica opportunità"

Liguria - “Forza Italia si è avvolta da sola in una spirale di autodistruzione: Giovanni Toti rappresenta l’unica opportunità di un futuro diverso, per il partito e per il centrodestra. Con le critiche si cresce, con l’autoreferenzialità si muore. Rinchiudersi in una stanza raccontandosi una realtà parallela non è soltanto una strada sbagliata, ma la svolta verso un burrone. Tenersi stretti i signorsì è il metodo più veloce per arrivare all’estinzione: non faremo la fine dei dinosauri.”



Manuela Gagliardi