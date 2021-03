Gagliardi (Cambiamo): "Superbonus, linee guida Soprintendenza scoraggiano interventi"

Liguria - “Ho depositato una interrogazione al ministro Franceschini per sapere se e’ a conoscenza di quanto sta accadendo in Liguria in relazione all'applicazione del Superbonus 110% e alle linee guida emesse dalla Soprintendenza ai beni e alle attività culturali della regione”. Lo dichiara in una nota la deputata di Cambiamo! Manuela Gagliardi. “Queste, infatti, scoraggiano ogni forma di intervento vincolando interi centri storici e creando cosi una limitazione diffusa sul tutto territorio ligure che per la sua storia e’ ricco di edifici e di centri storici di notevoli dimensioni e sottoposti a tutela. Come ha sottolineato anche l’assessore Marco Scajola, gli interventi del bonus non comportano nessun incremento di volumetrie ma di recupero, riqualificazione e risparmio energetico che migliorerebbero la qualità delle nostre citta’. Le linee tracciate dalla Soprintendenza ligure invece, oltre a creare una ingiustificata discriminazione con il resto delle regioni italiane, rischiano di spegnere ogni entusiasmo di rilancio del settore delle ristrutturazioni, un danno ulteriore che in questo momento la nostra economia non puo’ sopportare”, conclude l'onorevole Gagliardi.