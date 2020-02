Gagliardi (Cambiamo!): "Se Pastorino ha visto scritta contro Toti perché non l'ha denunciata?"

Liguria - "Sulla base di non si sa quali informazioni, il consigliere di Linea Condivisa Gianni Pastorino si spinge a 'datare' la scritta apparsa contro Giovanni Toti, sostenendo che non sia recente e arriva addirittura a censurare le manifestazioni di solidarietà giunte nei confronti del Presidente della Liguria. Ma se Pastorino aveva già visto quell'offesa, perché non l'ha denunciata?". Lo dichiara in una nota la deputata ligure di Cambiamo! Manuela Gagliardi. "Quella scritta ingiuriante - prosegue - è stata scoperta per caso e abbiamo ritenuto doveroso denunciarla e cancellarla. Ci auguriamo che in futuro anche Pastorino faccia altrettanto. Quanto al confronto sui temi che il consigliere auspica, ci sono e ci saranno molte occasioni per farlo, in questa circostanza sarebbe stato molto meglio solidarizzare con Toti e chiuderla lì. Evidentemente il doppiopesismo è un vizio difficile da superare", conclude.