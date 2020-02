Gagliardi (Cambiamo!): "In Liguria infrastrutture sono carenti"

Liguria - "La Liguria sta soffrendo gravemente le conseguenze dei violenti eventi atmosferici dello scorso autunno. Ancora oggi vi è una situazione di isolamento in molti centri dove, permangono criticità nella fruizione dei collegamenti. Tutto questo è inaccettabile e lo è ancor di più considerando che la regione è terra di collegamento con il resto d'Europa". Lo afferma la deputata di Cambiamo! Manuela Gagliardi, in una interrogazione presentata al ministro dei Trasporti.

"Le istituzioni locali - prosegue - dal presidente della Regione Toti all'assessore regionale alle Infrastrutture Giampedrone, sino all'Anci, hanno più volte sottolineato la necessità di interventi immediati di medio e lungo periodo sulle ifrastrutture autostradali esistenti e, in una interrogazione paralmentare sul tema, ho chiesto al ministro De Micheli in che modo intendesse procedere. La risposta, arrivata tramite il sottosegretario Traversi, è stata insoddisfacente. Non viene affrontato il tema della manutenzione delle infrastrutture esistenti, tantomeno si parla della realizzazione di nuove opere, necessarie alla viabilità di tutti".

"La situazione della Liguria è lo specchio dell'attuale maggioranza politica che governa l'Italia, un esecutivo incapace di prendere decisioni e che blocca un paese intero", conclude Gagliardi.