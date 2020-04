Gagliardi (Cambiamo!): "Atto del presidente Toti giusta direzione per rilancio economia della Liguria"

Liguria - “Il decreto firmato dimostra come la visione del presidente Toti sia oltre a quella del governo permettendo alla Regione Liguria di avviarsi verso la graduale riapertura, in vista della fase due del contenimento del coronavirus. Le scelte di questo decreto sono il risultato di una gestione attenta dell’emergenza, la migliore del Nord-Ovest”. Dichiara in una nota la deputata Manuela Gagliardi (Cambiamo!). "È stato autorizzato il riavvio di molteplici attività, dalla cura e manutenzione di parchi e aree verdi ai cantieri per la realizzazione di opere pubbliche essenziali per la viabilità regionale, dal ripascimento delle spiagge e la manutenzione delle installazioni e gli allestimenti stagionali necessari per la riapertura degli stabilimenti balneari, fino alla ripartenza dell’edilizia privata e della nautica da diporto. L’atto firmato oggi dal presidente Toti va nella direzione che permette alla Regione di predisporre per tempo tutto ciò che possa servire per un rilancio reale della sua economia”.