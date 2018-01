Frijia candidata nel collegio proporzionale spezzino di Fratelli d'Italia per la Camera

Liguria - "Una scelta basata sulla competenza e sul territorio, con persone radicate che hanno già dimostrato di avere a cuore i problemi della gente". Lo dichiara Matteo Rosso, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, commentando le liste appena presentate in Liguria per le elezioni politiche.



"Personalmente sono soddisfatto perché l'ascolto delle istanze del territorio da parte di Giorgia Meloni e di tutta la dirigenza nazionale ha dato i suoi frutti candidando persone di primissimo piano sia per radicamento che per esperienza sia alla Camera dei Deputati che al Senato della Repubblica - prosegue il coordinatore regionale Matteo Rosso -. Sono uomini e donne che, se verranno eletti, sapranno far valere gli interessi prioritari della Liguria presso il Governo Nazionale".



Ecco i candidati per i collegi plurinominali di Camera e Senato che Fratelli d'Italia mette in campo in Liguria:



Senato della Repubblica:



Capolista Antonio Opicelli,

Genovese, avvocato, saggio del Comune di Genova, classe 1966.



Deborah Mognol

nata a Bordighera nel 1977, nota commerciante del comune di Ventimiglia.



Alberto Campanella,

avvocato, consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d'Italia al Comune di Genova.



Cristina Cecconi,

classe 1975, attiva nel settore sociale.





Camera dei Deputati collegio 1:



Capolista Massimiliano Jacobucci,

di San Remo classe 1968, già consigliere comunale a Bordighera e assessore in provincia di Imperia e consigliere Regionale. Oggi lavora in banca e presiede la fondazione Borea, ed è vicecoordinatore regionale di Fratelli d'Italia in Liguria.



Sara Serafini

già assessore alla cultura Del Comune di Imperia, nata a Imperia nel 1975.



Valeriano Vacalebre,

consigliere comunale Fratelli d'Italia di Genova e presidente della commissione cultura, del Comune di Genova. Dipendente della Regione Liguria è classe 1977.



Luana Bezzi

Nata a Voltri nel 1983 vive a Varazze.





Camera dei Deputati collegio 2:



Capolista Stefano Balleari,

vicesindaco ed assessore della città di Genova, da 10 anni nel consiglio comunale di Genova. Nato a Genova nel 1958



Maria Grazia Frija,

consigliere comunale di Fratelli d'Italia a LaSpezia dove è nata nel 1971



Antonino Gambino

Consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Genova con delega alla protezione civile. Classe 1979 di professione assicuratore.



Patrizia Altobelli

Già consigliera Comunale di Sant'Olcese oggi responsabile della Valsecca per Fratelli d'Italia, imprenditrice classe 1954.



"A tutti loro va la mia stima e il mio personale ringraziamento per aver accettato la candidatura. Sono sicuro che tutti insieme abbiamo costruito una squadra seria, competitiva in grado di rappresentare al meglio le esigenze della nostra Liguria", conclude Matteo Rosso.