Formazione sanitaria, Pd: "Viale ha trovato risorse, aveva detto che non c'erano"

Liguria - Oggi la Giunta regionale ha approvato, con una delibera, il finanziamento, per il 2018, di 12 borse di studio per la formazione sanitaria specialistica del valore di 300 mila euro.

Ci fa piacere che l’assessore Viale abbia accolto la proposta formulata in un’interrogazione presentato lo scorso 19 giugno dal consigliere regionale del Pd Valter Ferrando a nome di tutto il Gruppo del Partito Democratico. In quella IRI chiedevamo alla Giunta ligure di sostenere, con risorse proprie, la formazione specialistica dei medici per l’anno accademico 2017-2018, prevedendo fra i requisiti di ammissione dei candidati misure idonee a garantire la permanenza degli stessi medici nelle strutture liguri una volta conseguita la specializzazione.

La delibera di oggi va in quella direzione, anche se un mese e mezzo fa l’assessore Viale aveva risposto di non avere le risorse necessarie ad attivare la formazione. Fortunatamente le ha trovate. Si tratta dell’inizio di un percorso che auspichiamo venga rafforzato nei prossimi anni.



I consiglieri regionali del Pd Valter Ferrando e Giovanni Lunardon.