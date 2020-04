Florovivaisti, Pd chiede riprogrammazione fondi

Liguria - La proposta, fatta all'assessore Mai, di riprogrammare i fondi Ue di sua competenza per affrontare l'emergenza Coronavirus e e l'appello al Governo per aiutare i florovivaisti italiani. Sono questi i punti principali dell'intervento dei consiglieri regionali del Partito Democratico alla Commissione Territorio e Ambiente di questa mattina. “L'assessore Mai – sottolineano gli esponenti del PD - ci ha confermato che, per la Liguria, le risorse non ancora impegnate del Programma di sviluppo rurale (Psr) ammontano a 8-9 milioni di euro, mentre per il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (Feamp) parliamo di circa un milione. Un totale, quindi, di circa 10 milioni di euro. E visto che l'Unione europea ha dato indicazione alle Regioni di riprogrammare quanto non impegnato e speso, abbiamo chiesto all'assessore Mai, di cui abbiamo apprezzato l'atteggiamento improntato alla collaborazione istituzionale, di aprire un tavolo con le associazioni di categoria degli agricoltori e dei pescatori per condividere l'impiego di queste risorse a favore dell'emergenza, in affiancamento alle misure del Governo, tenendo in considerazione i tre settori più colpiti dall'emergenza: florovivaismo, viticultura e agriturismo. All'assessore Mai abbiamo anche chiesto di proseguire l'interlocuzione con il Governo affinché, come sottolineato in una lettera inviata il 30 marzo scorso, si possano sbloccare le attività di silvicultura (taglialegna) e di cura dei giardini privati; per quest'ultimo caso la Regione potrebbe anche valutare di emettere un'ordinanza simile a quelle della Lombardia e del Veneto. Infine - concludono i consiglieri regionali dl Gruppo del PD – abbiamo rivolto un appello al Governo affinché dia seguito alle misure chieste dal ministro Bellanova e condivise con le associazioni dei florovivaisti, che prevedono un fondo straordinario a sostegno di questo settore che, a causa dell'emergenza Covid-19, ha perso praticamente tutta la produzione”.