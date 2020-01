Finanziamenti a Change, la Regione: "Da parte nostra nessun contributo a Toti"

Liguria - In merito alle notizie di stampa relative ai contributi ricevuti da comitati e associazioni legate all’attività politica di Giovanni Toti, Regione Liguria smentisce categoricamente ogni ipotesi di suo contributo di qualsiasi genere, che non sarebbe stato possibile in nessuna forma.



Il presidente di Regione Liguria smentisce altresì che tra i soggetti che hanno contribuito al sostegno dell’attività politica vi siano enti pubblici o società pubbliche. Come affermato dal Presidente stesso, ogni contributo, come è possibile verificare, è riconducibile a privati cittadini o società private.