Fido nell'hospice, il consiglio regionale dice sì

Approvato all'unanimità l'ordine del giorno proposto dalla leghista Pucciarelli.

Liguria - “La vicinanza di un animale domestico in particolari e difficili momenti della vita può essere di supporto anche alle cure della medicina tradizionale. In tal senso, è stato dimostrato che gli animali da compagnia possono calmare l’ansia, trasmettere calore affettivo, aiutare a superare lo stress e la depressione, oltre a soddisfare bisogni di affetto e di sicurezza dei pazienti ricoverati. Pertanto, stamane l'Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno, da me presentato e sottoscritto anche dagli altri gruppi consiliari, che impegna la Giunta Toti ad adottare tutte le iniziative idonee a garantire l’accesso degli animali domestici appartenenti al nucleo famigliare dei malati all’interno degli ‘hospice’ liguri". Parola di Stefania Pucciarelli, consigliere regionale della Lega Nord.



"Si tratta di strutture che permettono un ricovero temporaneo o permanente per le persone malate che non possono essere assistite secondo un programma di assistenza domiciliare specialistica o per le quali il ricovero in ospedale risulta inadeguato.

Per esempio, tenendo presente quanto già adottato dall’Asl4 Chiavarese, si potrà realizzare il progetto di sottoscrizione di un protocollo a livello regionale finalizzato alla gestione di accesso e permanenza degli animali domestici all’interno della struttura, naturalmente nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie e della sicurezza dei pazienti”, conclude l'esponente leghista.