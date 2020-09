Ferruccio Sansa firma il documento programmatico di Coldiretti

Liguria - Al termine di un incontro con i vertici dell’associazione, Ferruccio Sansa ha condiviso e sottoscritto il documento programmatico di Coldiretti Liguria che ruota attorno a 10 temi:

- Una delega specifica per cibo e filiera agro alimentare;

- L’avvio di un tavolo di confronto permanente, con l’obiettivo di definire la nuova programmazione e orientare le nuove misure ai reali fabbisogni dell’agricoltura e della pesca;

- La gestione del territorio e della fascia costiera, in una Regione dove la superficie boschiva rappresenta più del 70% del territorio (375.000 Ettari), va necessariamente riconosciuta questa immensa ricchezza e valorizzato il ruolo di coloro che contribuiscono ad una gestione attenta

- Un'attenzione particolare ai giovani per incentivare il potenziale competitivo dell’intero

settore già oggi espresso dai giovani (con il record europeo in Italia di numero di giovani

imprenditori agricoli), favorendo il ricambio generazionale e massimizzando gli strumenti per

l’innovazione.

- Semplificazione, tracciabilità e legalità;

- Valorizzazione delle filiere

- Filiere corte e multifunzionalità.

- Sostenibilità ambientale;

- Sostenere la nuova frontiera dell’agricoltura sociale in grado di garantire presidio e qualità della vita in termini di nuovo welfare nei grandi centri urbani come nelle piccole aree rurali e interne;

- Promuovere la creazione di reti positive sui territori tra le imprese agricole e altri soggetti del settore sociale: cooperative e aggregazioni di imprese, attori istituzionali, sociali, imprenditoriali, strutture pubbliche e private.