Ferrando (Pd): "Cinque milioni in più per disabili gravi, ora Toti mantenga la promessa"

Liguria - "Anche se è stato bocciato questa mattina dalla maggioranza durante la discussione sull’assestamento di Bilancio, la Giunta regionale si è impegnata ad accogliere, nel bilancio di previsione che approderà in aula a fine anno, la proposta del Pd di cui sono primo firmatario che chiede l’aumento, da 15 a 20 milioni di euro, dei fondi destinati alle persone con gravi o gravissime disabilità e alle loro famiglie". Lo dichiara Valter Ferrando, consigliere regionale del Pd ligure.

"Parliamo delle risorse destinate all’assistenza domiciliare - prosegue - che andranno a beneficio di tutte quelle famiglie che decidono di curare a casa i propri disabili gravi e gravissimi: un impegno importante e molto oneroso, che consente al Servizio sanitario nazionale di risparmiare molte risorse. Proprio per questo ho chiesto di riconoscere lo sforzo che ogni giorno fanno queste famiglie destinandogli maggiori fondi.

Confido che le promesse fatte oggi in aula dal presidente Toti e dall’assessore Viale vengano mantenute nella prossima sessione di bilancio. Vigilerò che non vi si alcuna marcia indietro.

Da sottolineare, infine, anche lo stanziamento da 150 mila euro fatto dalla Giunta per i Comuni, a seguito di un mio emendamento, a favore degli asili nido della Liguria".