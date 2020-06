Ferrando: "Dal Mes fondi per l'ammodernamento della sanità pubblica regionale"

Liguria - In commissione sanità Regione Liguria di oggi, all’ordine del giorno, c’era la programmazione dei lavori delle prossime sedute successive alla elezione del nuovo ufficio di presidenza.

A fronte delle richieste di molti consiglieri di inserire in discussione svariati argomenti, il gruppo Italia Viva, nella persona del consigliere Valter Ferrando, ha chiesto che venisse messo al primo punto dell’ordine del giorno della prima seduta utile la discussione sull’adesione al MES.

Ferrando ha sostenuto che i fondi eventualmente provenienti dal succitato fondo Europeo, che sarebbero quantificati per la regione Liguria in oltre un miliardo di euro, sia propedeutico a qualsiasi altra discussione.



Il consigliere renziano ha sottolineato inoltre "la necessità che la commissione desse mandato al presidente della Giunta Giovanni Toti ad adoperarsi, come per altro da lui già annunciato a mezzo stampa, a livello della conferenza Stato Regioni e direttamente sul Governo per perorare l’adesione a questi fondi che permetterebbero un radicale rinnovamento del sistema sanitario nazionale e nel nostro caso regionale. In particolare sarebbero disponibili fondi per realizzare operazioni di edilizia sanitaria attualmente destinati a soggetti privati mantenendoli saldamente in mano pubblica".

In conseguenza di una discussione ritenuta evasiva rispetto all’argomento Ferrando ha chiesto che venisse messo in votazione la decisione.



Il presidente obbligato ad accogliere richiesta, ha proceduto e il risultato è stato positivo con una maggioranza significativa di voti favorevoli e con l’astensione dei consiglieri del Partito democratico, del Movimento 5 stelle e Linea condivisa.

"Dispiacerebbe - ha concluso Ferrando - che il bene della nostra sanità e quindi della salute dei nostri cittadini fosse sacrificata a tattiche politiche".