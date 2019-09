Farmaci ritirati, scintille Salvatore-Viale

Liguria - "I farmaci contenente ranitidina, utili per contrastare disturbi diffusi come l'acidità di stomaco, i reflussi e le ulcere e dunque usati da migliaia di cittadini della nostra regione, sono stati ritirati dall'Agenzia del Farmaco. In particolare, fa sapere l'AIFA, vi sono quelli prodotti dalla ditta indiana Saraca Laboratories. Ad allertare l'Agenzia, la presenza di una particolare molecola (nota come 'NDMA') che è stata classificata come sostanza probabilmente cancerogena per l'uomo. Questo, stando anche all'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)". Così Alice Salvatore, capogruppo del Movimento cinque stelle in Regione Liguria.



"Ci preoccupa il silenzio dell'assessore competente Viale - prosegue - e speriamo che stia immediatamente verificando che le farmacie liguri abbiano ritirato dal commercio tutti i prodotti contenenti ranitidina. È una situazione grave, che colpisce tantissime persone, e che soprattutto hanno bisogno di chiarimenti su cosa fare ora. Oltre al medico curante, sono le istituzioni locali a dover dare indicazioni certe sulla situazione. Come M5S, vigileremo affinché le direttive dell'Agenzia del Farmaco siano rispettate: la salute al primo posto".



La nota, diffusa in mattinata, nel pomeriggio ha ricevuto la risposta della Viale. “Ritengo che sulla sanità non si debbano fare allarmismi inutili alla ricerca di visibilità. C’è una disposizione dell’Aifa, molto precisa, che dispone il ritiro e il divieto di utilizzo a scopo precauzionale di alcuni lotti di medicinali. Ci sono organismi ed enti nazionali preposti a dare ai cittadini, se del caso, idonee ed appropriate comunicazioni, che in questo momento non ci sono. Se ha da lamentarsi, si rivolga al suo governo. Io su questo non alimento polemiche, perché di mezzo c’è la salute delle persone”. Così la vicepresidente e assessore regionale alla sanità. “Abbiamo provveduto immediatamente, già lunedì scorso, secondo le disposizioni dell’Aifa ad inoltrare a tutti gli organismi competenti – aziende ed enti del servizio sanitario, Ordine dei medici, Ordine dei farmacisti, Ordine dei medici veterinari e associazioni dei farmacisti - la comunicazione dell’Aifa. Ovviamente la verifica di questa disposizione è competenza di un’altra autorità rispetto al sistema sanitario ma – conclude l'esponente della Lega - anche noi stiamo monitorando gli adempimenti effettuati da parte di tutti i soggetti interessati”.