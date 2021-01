Falce e martello fanno capolino nel selfie del presidente

Liguria - Curioso incrocio oggi per Giovanni Toti. Il presidente si è immortalato in un selfie genovese con l'ex collega Paolo Del Debbio, di passaggio nella Superba per il suo programma Dritto e rovescio. E nello scatto è ben visibile, sullo sfondo, un'effige comunista: falce e martello gialle su sfondo rosso, in pieno stile sovietico. Una goliardata? Un'operazione di photobombing? No, semplicemente si tratta di quanto trasmesso dal maxischermo della Terrazza Colombo in relazione allo speciale di Primo Canale sul centenario del Pci. Intanto il web si sbizzarrisce tra battute e risolini.