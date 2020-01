Fake news in sanità, Forza Italia chiede un tavolo urgente a Speranza

Liguria - "Secondo una recente indagine finanziata dal Ministero della Salute e condotta da studiosi del Ceis dell’Università di Tor Vergata, in collaborazione con la Kingston University di Londra, in merito all’impatto delle fake news in sanità, il nostro Paese paga costi sociali ed economici altissimi dovuti a questo tipo virale di disinformazione. Per questo abbiamo chiesto al ministro alla Sanità di convocare immediatamente un tavolo di confronto con i responsabili dei principali social network, le società scientifiche e le associazioni pazienti per valutare la creazione di una task force contro le fake news in sanità volta per eliminare notizie false a salvaguardia della salute pubblica e dei costi per la collettività". Lo scrivono in una nota i deputati Roberto Cassinelli e Roberto Bagnasco di Forza Italia.