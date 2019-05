Europee, prosegue la campagna di Benifei

Liguria - Proseguono gli impegni elettorali dell’Onorevole Brando Benifei, candidato alle Elezioni Europee per il Partito Democratico nella Circoscrizione Nord Ovest, che nella giornata di mercoledì 22 maggio sarà a Genova e a Cuneo.



Alle 9.00 sarà al mercatino di Certosa a Genova per incontrare i cittadini presso il gazebo del PD



Alle 14.00 si sposterà a Cuneo, nella sala conferenze di Ping in via Pascal 7, per un incontro di presentazione dei candidati alle elezioni europee. All’iniziativa, organizzata dai Giovani Democratici, parteciperà anche la candidata PD Ivana Borsotto.



Alle 17 sarà nuovamente a Genova per dialogare con i cittadini in Piazzetta Pedegoli prima di spostarsi alle 17.30 all’ARCI Rino Barighini, in Salita costa dei Ratti 2R, per un aperitivo elettorale.



Alle 19.30, sempre a Genova, sarà alle cantine A. Gambaro in via Rio Torbido 1 per un apericena europeo insieme alla candidata del PD all’Europarlamento Angelica Radicchi.