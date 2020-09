Elezioni regionali, conteggi definitivi: Toti al 56,1%, Sansa si ferma al 38,9%

Liguria - Una lunga notte di conti per arrivare, finalmente, ai dati definitivi per quanto riguarda le preferenze relative ai candidati presidenti: confermata anche dagli ultimi seggi la netta vittoria di Giovanni Toti, che distanzia il suo principale avversario di 18 punti. A conteggi ormai chiusi il presidente uscente guadagna un secondo mandato con il 56,13%, per un totale di 383.053 voti, mentre Ferruccio Sansa si ferma al 38,90% grazie ai 265.506 voti raccolti. Seguono, molto molto distanti, gli altri candidati: Fausto Massardo 2,42% (16.546 voti), Alice Salvatore 0,89% (6.088 voti), Giacomo Chiappori 0,52 (3.569), Riccardo Benetti 0,46% (3.165), Gaetano Russo 0,24% (1.614), Marika Cassimatis 0,18% (1244 voti), Davide Visigalli 0,17% (1.229 voti) e Carlo Carpi 0,08% (576 voti).



All’interno della coalizioni i risultati si confermano con i trend della notte, con la divisione dei seggi, che saranno 18 per la maggioranza e 11 per l’opposizione:

CAMBIAMO CON TOTI PRESIDENTE (141.552 voti) 22,6% 8 seggi

LEGA SALVINI LIGURIA (107.371 voti) 17,14% 6 seggi

GIORGIA MELONI FRATELLI D’ITALIA (68.062 voti) 10,87% 3 seggi

FORZA ITALIA BERLUSCONI – LIGURIA POPOLARE (33.040 voti) 5,27% 1 seggio

LIGURIA UDC (4.086 voti) 0,65% 0 seggi



PARTITO DEMOCRATICO – ARTICOLO UNO (124.586 voti) 19,89% 6 seggi

MOVIMENTO 5 STELLE (48.722 voti) 7,78% 2 seggi

LISTA FERRUCCIO SANSA PRESIDENTE (44.700 voti) 7,14% 2 seggi

LINEA CONDIVISA – SINISTRA PER SANSA (15.451 voti) 2,47% 1 seggio

EUROPA VERDE – DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE – CENTRO DEMOCRATICO (9.193 voti) 1,47 % 0 seggi