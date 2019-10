Elezioni regionali, Base riformista a convegno

Liguria - Un Pd plurale verso le elezioni regionali del 2020. E' questo il solco entro il quale si terrà l'incontro organizzato domani - 11 ottobre - alle 18 al Bi Bi Service di via XX Settembre 41 (terzo piano) da Base Riformista, area politica del Partito Democratico.



Un'occasione di confronto che vedrà protagonisti i senatori del Pd Alessandro Alfieri e Vito Vattuone (che è anche segretario regionale del partito), il deputato Pd Franco Vazio, il consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti e la capogruppo del Pd in Comune Cristina Lodi.



Alfieri, classe 1972 e unico non ligure in sala, è stato consigliere regionale della Lombardia dal 2010 al 2018 e segretario lombardo del Pd fino all'anno scorso, quando è stato eletto al Senato della Repubblica.



Nell'incontro di domani si parlerà di alleanze, ma soprattutto di programmi e di quale idea di Liguria abbia oggi il Partito Democratico. Una serie di proposte al servizio della comunità, in un momento assai difficile per la nostra regione, dopo quattro anni e mezzo di amministrazione di centrodestra. Un periodo nel quale in Liguria abbiamo assistito a una contrazione dell'occupazione, a un peggioramento dei servizi sanitari e, più in generale, a una cattiva gestione delle risorse.