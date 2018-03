Elezioni, Pastorino (LeU): Taglio stipendio? M5S si informi, abbiamo già proposta"

Liguria - "Il Movimento 5 Stelle chiede un impegno sul fronte del taglio degli stipendi dei parlamentari, ma evidentemente i colleghi Mantero, Valente e Battelli, impegnati in campagna elettorale, non hanno avuto il tempo di informarsi. Con Possibile abbiamo presentato una proposta di legge nella scorsa legislatura per tagliare le indennità di deputati e senatori, ancorandola a quella dei professori universitari e non ai presidenti di Cassazione. Mentre sul fronte dei rimborsi prevediamo un maggior rigore per evitare abusi". Lo dichiara il deputato Luca Pastorino, candidato di Liberi e Uguali alla Camera in Liguria, rispondendo alla richiesta avanzata da alcuni esponenti del M5S.



"Il tema - aggiunge Pastorino - sarebbe quantomeno da evitare strumentalmente dai 5 Stelle in questa campagna elettorale, visti i casi che hanno coinvolto alcuni esponenti su cui abbiamo rifuggito dalla tentazione della polemica. Preferisco non polemizzare nemmeno ora, ma ricordo che siamo a disposizione per proposte serie che non siano pensate solo per acciuffare un pugno di voti".