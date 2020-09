Due liguri su tre avrebbero detto sì al taglio dei parlamentari

Liguria - In Liguria il taglio dei parlamentari avrebbe sfondato tra i partecipanti al referendum. Secondo gli instant poll di Quorum/YouTrend per Sky TG24 infatti, il "sì" sarebbe attestato in regione tra il 65 ed il 69% per cento contro il 31-35% del "no". I dati sono chiaramente molto preliminari e basati solo sulle interviste fatti ad un campione degli elettori all'uscita dai seggi.



A livello nazionale, invece, secondo la tendenza elaborata da Swg per il tg di Enrico Mentana il sì all'approvazione della riduzione del numero dei parlamentari sarebbe arrivato a una percentuale tra il 65 e il 68 per cento.



Un secondo exit poll diffuso da Opinio Italia per Rai attesta il “Si” al referendum al 62-64% mentre il “No” è fermo al 34-38%.