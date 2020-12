Disagi maltempo, i comunisti puntano il dito su Toti

Liguria - "I disagi di questi giorni dovuti al maltempo e legati a piogge abbondanti, neve e ghiaccio che stanno colpendo la regione Liguria, erano prevedibili e noti da alcuni giorni.



Purtroppo, chi dovrebbe garantire massima sicurezza nel territorio, è “scaduto”, ancora una volta, nella solita disarmante superficialità, nella solita noncuranza, nella solita inadeguatezza ormai evidenti da tempo nell’operato del Presidente Toti e dell’Amministrazione che rappresenta.



Per il Governatore della Liguria, infatti, sembra più importante rifercare consensi facendosi fotografare davanti ad un piatto di farinata scaricando le responsabilità su altri piuttosto che affrontare con serietà ed impegno certe problematiche a cui andrebbe riservata, soprattutto in certi periodi, la massima priorità.



I risultati? Code interminabili, città paralizzate, incidenti e altri problemi per una regione che, giorno dopo giorno, questi “personaggi” stanno portando allo sfascio.



Toti e la sua giunta farebbero bene a mangiare meno farinata e ad iniziare a svolgere il loro ruolo cominciando a pensare seriamente ai Liguri anziché agli interessi privati".



PARTITO COMUNISTA ITALIANO

Federazione della Liguria