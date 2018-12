Detenuti, la Lega si smarca da Toti

Liguria - Maggioranza regionale spaccata sul Garante dei Detenuti: l'altro pomeriggio, durante la sessione di bilancio di previsione, approvato l’OdG di Rete a Sinistra / LiberaMente Liguria per destinare adeguate risorse all’istituzione di questa importante figura di garanzia, tutt’ora assente in Liguria (unica regione in Italia). «Fatto eclatante: oltre al PD e al M5S vota a favore tutta la maggioranza compreso il presidente Toti. Unico voto contrario è quello della Lega. Su questa misura si spacca l’asse del centrodestra – commentano il Capogruppo Gianni Pastorino e il consigliere regionale Francesco Battistini -. Una grande vittoria del nostro gruppo consiliare, che afferma in maniera netta una necessità non più rinviabile: il Garante dei Detenuti deve essere istituito al più presto, facendo seguito a quanto già approvato in Prima Commissione».