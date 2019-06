Delegazione ligure in Russia, la controreplica di Salvatore: "Avete speso una follia, con soldi pubblici"

Liguria - "Spendere 31.416 euro per soli 3 giorni per 10 persone è ancora peggio che spenderli per 20 persone. E comunque, testimonianze oculari ci hanno assicurato che rispetto ai numeri da lei dichiarati prima in Aula e poi a mezzo stampa, eravate il doppio. Ci auguriamo, assessore, che lei non stia facendo giochetti retorici, appigliandosi all'etichetta Regione, senza cioè considerare le spese delle partecipate di Regione che hanno preso parte a questa singolare 'trasferta'. Resta comunque il dato che lei stessa ha confermato: avete speso una follia, attingendo da soldi pubblici! Detto ciò, siamo certi di trovare ulteriori voci di spesa relative alle partecipate 'Liguria International' e 'In Liguria': per averne contezza fino all'ultimo centesimo, stiamo provvedendo con un accesso agli atti".



Così, la capogruppo regionale Alice Salvatore rispondendo alle critiche dell'assessore Cavo, che ha ammesso un esborso di 31.416 euro per la spedizione regionale ligure alla kermesse russa.