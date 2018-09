Decreto Genova, c'è il placet della Ragioneria di Stato

Di Maio: "Mi ha scritto il premier Conte stanotte, è arrivata la bollinatura sul Dl Genova". Intanto i tecnici di Autostrade per l'Italia stanno continuando l'iter dei lavori per la costruzione della Gronda.

Liguria - Il cosiddetto "Decreto Genova", il documento che contiene le misure d'urgenza per affrontare lo stato emergenziale dopo il crollo del ponte Morandi, ha ricevuto l'ok dalla Ragioneria generale di Stato. Il decreto dovrà ora passare al vaglio del Quirinale. A confermarlo è il vicepremier Di Maio da Bruxelles: "Mi ha scritto il premier Conte stanotte, è arrivata la bollinatura del decreto su Genova". La notizia arriva dopo il caos degli ultimi giorni. Martedì circolava la notizia, sui principali giornali italiani, che il testo del decreto presentato al ministero dell'economia fosse privo delle coperture economiche. Al posto delle cifre erano presenti puntini di sospensione.



Non si sa ancora invece che cosa deciderà il governo sulla concessione alla società Autostrade per l'Italia, con le promesse di revoca da parte del ministro dei Trasporti Toninelli e l'attesa per il processo sul crollo del ponte Morandi. La società si sta continuando a muovere per l'acquisto di immobili interessati - anche indirettamente - dal tracciato della Gronda, ed effettuando sopralluoghi. Di fatto il progetto potrebbe vacillare se venisse revocata la concessione, poichè l'opera sarebbe un incremento del tratto urbano dell'A10 (di conseguenza in concessione ad Autostrade)