De Micheli: "In Liguria un miliardo di investimenti di vario genere"

Liguria - "Nei confronti della regione Liguria questo governo ha messo particolare attenzione e ad oggi oltre un miliardo di euro è arrivato in Liguria per varie tipologie di investimenti." Lo ha detto la ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture, Paola De Micheli, nel corso del Question time alla Camera dove, come riporta l'Ansa, ha parlato anche della realizzazione della Gronda.

"Non manca la firma del ministro, ma essendo la realizzazione dell'opera prevista nella convenzione attualmente vigente con Aspi, occorre preliminarmente definire il procedimento di contestazione avviato nei confronti del predetto concessionario a seguito del crollo del Ponte Morandi", ha spiegato la ministra.