De Ferrari (M5S): "Liguria, tutti i comuni sono a rischio frane"

Liguria - "Anche quest'anno, per l'ennesima volta, la Liguria si conferma regione capofila del dissesto in Italia con il 100% dei comuni a rischio frane. In tre anni di Giunta Toti nulla è cambiato. Continuiamo ad essere fermi al palo per interventi, misure, provvedimenti a tutela e a salvaguardia del suolo. Ecco qual è la vera grande opera di cui ha bisogno il territorio e su cui Regione deve investire denaro pubblico. Mettiamo in sicurezza il territorio."

Lo dice il portavoce regionale del MoVimento 5 Stelle, Marco De Ferrari, commentando l'ultimo rapporto Ispra presentato oggi alla Camera dei Deputati.