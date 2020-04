De Benedetto: "Vertici Alisa si dimettano e governance sia sostituita da un nuovo modello"

Liguria - "Se c’è un insegnamento che dobbiamo trarre da questa grave epidemica è l’importanza della sanità pubblica, in Liguria come nel resto del nostro Paese. Ed è il motivo per cui ci stringiamo in un grande abbraccio ideale rivolto al personale sanitario, prendendo nello stesso tempo le distanze dal modus operandi di Alisa che ha messo a repentaglio il loro lavoro e il contenimento epidemiologico, spesso commissariando sotto traccia l’operatività delle Asl". Così Nicola De Benedetto, membro della segreteria regionale di Sinistra Italiana che aggiunge: "I vertici di Alisa si devono dimettere irrevocabilmente e la sua governance deve essere sostituita da un nuovo modello d’impianto pubblico, radicato territorialmente: la natura stessa dell’azienda, d’impostazione privatistica e sottratta ad ogni meccanismo di controllo, ha dimostrato tutte le sue gravissime inefficienze procedurali in caso di emergenza, improvvisando strategie gestionali approssimative, scriteriate e generalmente pericolose. Non sarà più tollerabile in futuro demandare la sanità pubblica a logiche funzionali unicamente al trasferimento delle riscorse pubbliche su canale privato, perché è ormai chiaramente evincibile come impostazioni eminentemente aziendalistiche dei settori pubblici possano recare danni gravissimi ai malati, ai lavoratori e all’impianto generale del sistema".