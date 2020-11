De Benedetto: "Toti la smetta con i social e cerchi di contenere l’emergenza"

Liguria - "Prendiamo atto, increduli, delle dichiarazioni del Presidente della Regione Liguria sugli anziani e sul loro ruolo all’interno della società, che parrebbe subordinato alle loro ridotte capacità produttive e alla loro mancata efficienza sociale". Così Nicola De Benedetto, membro della segreteria regionale di Sinistra Italiana, che aggiunge: "Non ci sono parole per commentare, lo schema liberista qui va oltre il limite massimo, cioè oltre il rispetto della persona e di chi ha ricostruito il Paese nel dopoguerra. Inutili gli sforzi successivi di addossare le colpe allo staff o ai risvolti ermeneutici della comunicazione. Il fatto è molto grave e le parole pesano. Toti la smetta con i social e cerchi di contenere l’emergenza. E se non ne è in grado, rassegni le dimissioni".