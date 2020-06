De Benedetto: "Sansa è la sintesi ideale, il Pd genovese superi le resistenze"

Liguria - L'impasse interna al Pd genovese sul nome di Ferruccio Sansa sta tenendo sotto scacco l'obiettivo delle forze politiche che hanno dato vita a Campo progressista e all'alleanza con il Movimento cinque stelle, ovvero quello di presentarsi uniti per cercare di sconfiggere il centrodestra compatto guidato da Giovanni Toti. E si agitano i fantasmi della lezione subita 5 anni fa, quando la guerra fratricida delle primarie tra Lella Paita e Sergio Cofferati sfociò nella divisione del centrosinistra (e all'interno dello stesso Pd, secondo le malelingue). L'alternativa più concreta al nome del giornalista genovese è la rottura dell'alleanza tra Pd e M5S, una prospettiva che non va giù a molti e tra questi c'è certamente Nicola De Benedetto, membro della segreteria regionale di Sinistra italiana, della delegazione regionale di Campo progressista e sostenitore della prima ora di Sansa.



"La nostra posizione è netta - dichiara De Bendetto a CDS -. Il nome è di grande livello, ma soprattutto si tratta di una candidatura forte, sulla quale Orlando e Crimi hanno già trovato la quadra a livello nazionale. Le resistenze sono tutte interne al Pd genovese e devono a tutti i costi essere superate. Si stanno seguendo logiche che non potrebbero in alcun modo essere comprese dall'elettorato".



Come pensa si possa superare questa situazione ingarbugliata?

"A livello di tempi siamo al limite del percorso elettorale e il nome di Sansa è la sintesi naturale della coalizione. Per tenere insieme il Campo progressista bisogna convergere su Ferruccio, anche nel rispetto del nostro elettorato, che non comprende giustamente logiche appartenenti al linguaggio di un ceto politico del tutto superato.



In effetti il centrosinistra nelle ultime settimane ha dato prova di non essere cambiato molto...

“Da tempo spingevamo per avviare il processo di costruzione di un percorso politico solido e maturo. Per temi come la sanità il consigliere che ci rappresenta, Gianni Pastorino, si impegna quotidianamente, ma occorre urgentemente il sostegno di un’azione politica su base allargata, in grado di parlare agli elettori con un'unica voce. Oggi è tempo della politica con la P maiuscola e della vicinanza ai cittadini, schiacciati dalla privatizzazione dei servizi medici e dal tracollo della rete dei trasporti. Chi i rimane vincolato alle dialettiche di apparato, nella convinzione che il mondo non sia mutato, fa un grande errore di analisi e si allontana dalle necessità reali delle persone, che sono l’unico senso del nostro agire politico. Per quanto ci riguarda, faremo il possibile per evitare il rischio di sclerotizzazione della campagna elettorale e, nella lotta a questo meccanismo, ancora una volta, inviteremo a convergere sul l’unico candidato in grado di riportare il dibattito sui temi correnti".



Quali sono i temi principali di questa piattaforma?

Il programma è molto avanzato sotto il profilo ambientale, sociale, economico ed infrastrutturale Insieme abbiamo adottato una formula del tutto nuova, di cui Sansa è ovviamente l’espressione naturale. Spiace per questo balletto sui nomi, che ci sta rallentando, perché i contenuti del programma ci sono e sono di grande qualità. Sono contento dei punti che abbiamo stilato e che rappresentano le sensibilità di tutte le forze politiche: per questo è ancora più importante chiudere la partita. Sono certo che il quadro politico generale determinerà il superamento di queste contraddizioni. Esprimendo un appoggio condiviso su Sansa arriveremo alla soluzione più coerente, cioè l’unica in grado di mettere insieme tutte le forze in campo, confermando contemporaneamente lo schema dell’alleanza di governo".