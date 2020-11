De Benedetto: "Bene l'unità dell'opposizione in consiglio regionale"

Liguria - "Siamo molto soddisfatti per l’ordine del giorno redatto da Roberto Centi sui rapporti che riguardano l’interazione tra Asl e plessi scolastici nella gestione Covid. Centi ha recepito le nostre istanze, quelle dei dirigenti scolastici spezzini, rimettendo al centro del dibattito istituzionale questioni concrete e di grande importanza per la salvaguardia della salute gli studenti. Sono moto contento che proprio dalla Spezia si sviluppino iniziative intelligenti ed efficaci - non ultima quella di Davide Natale sulla richiesta di stabilizzazione del personale ospedaliero - e sono convinto che questo slancio collettivo possa avviare l'atteso percorso di coesione che le forze di sinistra hanno assicurato ai propri elettori". Lo afferma in una nota Nicola De Benedetto, membro della segreteria regionale di Sinistra italiana, commentando l'operato dei rappresentanti del centrosinistra spezzino in consiglio regionale.



"I segnali non mancano nemmeno a Genova, dove il nostro consigliere Pastorino ha manifestato a fianco dei lavoratori di ArcelorMittal e ha abbracciato le ragioni di una battaglia di civiltà contro le gravissime ingiustizie contrattuali dell’azienda. La speranza, quindi, è che l’attuale collaborazione delle forze del campo progressista, già evidente nella condivisione delle proposte in consiglio regionale, sappia determinare non solo le istanze di un’opposizione seria e competente, ma anche - prosegue De Benedetto - un riferimento stabile per i cittadini nell’immediato futuro. La politica, spesso segnata in passato dal protagonismo sterile delle classi dirigenti o delle correnti, ha oggi la possibilità di crescere nella sua naturale prospettiva, quella di rappresentare al meglio delle sue possibilità i bisogni reali dei cittadini, che sono attualmente costretti ad una condizione di grande incertezza e di evidente bisogno", conclude.