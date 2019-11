Dalla Lega in parlamento e in senato: "Siamo vicini ai nostri militari e alle loro famiglie"

Liguria - “Vicino ai militari italiani e alle famiglie dei militari del 9° reggimento Col Moschin e del Gruppo operativo incursori della Marina, feriti in Iraq in un attentato. Un pensiero e un grazie di cuore a tutti i nostri ragazzi e alle nostre ragazze in missione per combattere il terrorismo e difendere la pace e la libertà”. Lo dichiara il deputato della Lega Edoardo Rixi dopo aver appreso dell'attentato ai militari italiani, tra i quali un giovane ufficiale del Goi, in Iraq.

Al suo commento si aggiunge anche quello della senatrice Stefania Pucciarelli componente della commissione Difesa in Senato e presidente della commissione straordinaria per la Tutela e la promozione di diritti umani: " “Sono vicina ai ragazzi coinvolti nell’attentato vigliacco alle nostre truppe in Iraq e mi stringo alle loro famiglie. L’attentato, che ha portato al ferimento grave di cinque militari del Col Moschin e del Gruppo operativo incursori, è anche una ferita al cuore della mia città, La Spezia, dove ha base un nucleo degli incursori, e della mia regione, la Liguria, dove i militari del Col Moschin sono stati impegnati in prima linea in occasioni di eventi calamitosi, in soccorso della popolazione. Sul terrorismo islamico non si può abbassare la guardia: ringrazio tutti gli uomini e le donne impegnati nelle missioni di pace, a difesa della democrazia e dei diritti umani fondamentali”.