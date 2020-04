Da oggi altri cinque infermieri volontari al lavoro in Liguria

Liguria - “I 13 medici volontari della Protezione civile arrivati giovedì sono già al lavoro soprattutto nei luoghi più critici a supporto dell’azione delle direzioni sanitarie delle strutture che sono private ma che consideriamo parte del nostro sistema sanitario e per questo siamo al loro fianco, specie nelle situazioni più complesse che riteniamo riguardino circa il 40% delle Rsa". Lo ha affermato la vicepresidente e assessore alla Sanità Sonia Viale. Oggi arriveranno altri 5 infermieri volontari. "Una prima risposta di cui siamo grati alla richiesta che abbiamo avanzato di 100 infermieri e 120 oss”.

“Per quanto riguarda l’azione sul territorio – prosegue l’assessore alla Sanità - abbiamo rafforzato le procedure di collegamento tra la telefonata del paziente, i dipartimenti di Prevenzione delle Asl e il flusso di informazioni relative all’esito del tampone con la segnalazione alle Cure primarie e ai medici di medicina generale. Questo vale per i pazienti al domicilio ma anche per gli ospiti delle nostre Rsa dove i risultati dei test sierologici effettuati a tappeto su 20mila tra ospiti e dipendenti consentiranno di mettere in campo azioni mirate, anche forti, per contenere o evitare il contagio”.