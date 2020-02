Da Sinistra Italiana un grazie al personale sanitario

Liguria - "Cogliamo l’occasione, in questi giorni di grande difficoltà, per ringraziare i medici, gli infermieri e tutti gli operatori sanitari che operano in condizioni gravose con altissimo senso di responsabilità..

Vedere queste persone al lavoro, senza polemiche, solidali verso i pazienti e animate da una passione inesauribile, è un grande insegnamento per tutti noi.

Medici e infermieri, sotto pressione continua e senza guardare all’orario di servizio, stanno dimostrando al Paese la grande generosità del personale che opera all’interno della nostra sanità pubblica e che dimostra di saper affrontare qualsiasi emergenza con encomiabile serietà.

Ricordiamocelo quando dovremo tutelarne il futuro e rilanciare gli investimenti per assicurare il funzionamento della sanità pubblica su tutto il territorio nazionale".





Nicola De Benedetto

Segreteria Regionale Sinistra Italiana