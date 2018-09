Crollo ponte, Pastorino: "Toninelli lasci o mozione sfiducia"

Liguria - "Il decreto Genova venuto fuori dopo una lunga gestazione e che pare non sia arrivato nemmeno al Quirinale, non fornisce alcuna risposta: dal governo arriva appena una manciata di milioni di euro, senza tenere conto delle necessita' della citta'. ll ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, deve dimettersi: se non lo fara', ho intenzione di chiedere una mozione di sfiducia chiedendo il sostegno di tutti i parlamentari liguri. Spero che di fronte a un decreto inadeguato, che non destina adeguate risorse nemmeno al porto e al trasporto, i miei colleghi, indipendentemente dall'appartenenza politica, sottoscrivano l'iniziativa".



Lo afferma il deputato genovese, Luca Pastorino, segretario di presidenza per Liberi e Uguali alla Camera, commentando il testo del decreto Genova. "I ritardi sulla stesura aggiunge Pastorino - hanno trovato cosi' una spiegazione: mancavano i fondi e anche le idee. Alla fine il testo e' stato predisposto solo perche' da Genova e' arrivata la pressione dei cittadini, stanchi di questi rimpalli di responsabilita'. Per i partiti di governo e' finito il tempo della propaganda: alla prova dei fatti, la risposta e' ridicola e quindi offensiva per una citta' gia' ferita con il crollo del ponte Morandi".