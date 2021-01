Crisi, Toti e Grillo fanno appello a un governo di unità nazionale

Liguria - La schiera di Cambiamo potrebbe essere determinante nell'attuale crisi di governo, mentre Meloni e Salvini continuano a incitare al voto per uscire dall'empasse.

Il ruolo dei cinque deputati e tre senatori, della cerchia di fedelissimi del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti iscritti al gruppo misto, potrebbero rivelarsi l'ago della bilancia nel momento in cui dovesse nascere un nuovo esecutivo. Già nei giorni scorsi lo stesso Toti aveva aperto un'ipotesi riguardo al sostegno di un “governo di unità nazionale“, ma solo “con una compagine di governo assolutamente diversa e una maggioranza molto diversa da quella attuale”.

Ma c’è un altro ligure a chiedere un “patto tra tutti i partiti per il bene dell’Italia“. Si tratta di Beppe Grillo, fondatore del Movimento 5 Stelle che su Facebook ha condiviso la lettera aperta di Giorgio Trizzino, deputato pentastellato considerato tra i “contiani” di ferro. “Tutti i rappresentanti del popolo devono contribuire uniti a sostenere, in uno dei momenti più bui della sua storia, il Paese – si legge -. Nessuno cerchi scusi o pretesti per sottrarsi a questa grande responsabilità o ancor peggio faccia in questo momento biechi calcoli elettorali sul proprio futuro”. L’ipotesi che prende corpo è quella di un governo onnicomprensivo con Italia Viva e Fratelli d’Italia che rimarrebbero fuori per scelta.

In un'altra dichiarazione, fornita questa mattina a Coffe break su La 7, Toti ha spiegato: “Tutte le forze devono essere responsabili. Si prenda atto della crisi, Conte si dimetta, si trovi una soluzione per un governo di unità nazionale o di salute pubblica che realizzi i tre punti che abbiamo davanti: la campagna di vaccinazione che metta in sicurezza gli over 75 entro l’estate, il recovery fund di cui nessuno ha parlato con Regioni, parti sociali e mondo dell’impresa, e poi ragioniamo del Mes sanitario ove il governo non riesca a reperire risorse in altro modo, perché i bilanci delle Regioni sono tutti scassati e rischiamo il default delle sanitò regionali”.

In queste ore Toti partirà per Roma, mentre alle 17.30 è prevista la conferenza stampa di Matteo Renzi nel corso della quale potrebbero essere annunciate le dimissioni delle ministre di Italia Viva Elena Bonetti e Teresa Bellanova. A quel punto – sempre che non arrivi un accordo in extremis – Conte andrà in Parlamento per “fare la conta” e mettere l’ex premier di fronte alle proprie responsabilità. Se arriverà la sfiducia, si aprirà ufficialmente la crisi.

L’area centrista è quella più in fermento: si cercano disperatamente voti per sostituire quelli di Renzi e garantire continuità a Conte, sia pure con una squadra diversa. Toti però si chiama ancora una volta fuori dai “responsabili”, e anzi accusa: “Chi pensa di risolvere la crisi con qualche voto rubato qua e là in parlamento lo ritengo irresponsabile, con buona pace dell’autonomia di ciascun parlamentare”.

Una frecciata che si potrebbe intendere rivolta alla corrente di Forza Italia capeggiata da Renato Brunetta, favorevole a entrare in un nuovo gruppo parlamentare a sostegno di Conte. I vertici liguri del partito assicurano che Silvio Berlusconi vuole restare saldamente ancorato all’asse del centrodestra ed è difficile prevedere che possano esserci ammutinamenti, ma in questa fase nulla si può escludere. Soprattutto se Grillo e Toti verranno ascoltati.