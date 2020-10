Covid, Gagliardi (Cambiamo): "Paita finge di non capire la provocazione del presidente Toti"

Liguria - “Il presidente Toti ha sempre sostenuto il rientro a scuola ma ora, a fronte di un'evidente nuova ondata di contagi, ha semplicemente lanciato una provocazione ossia permettere la didattica a distanza per le ultime classi delle superiori, i piu’ grandi per intendersi, ed evitare cosi l’affollamento dei mezzi pubblici nelle ore di punta. Una provocazione che la Paita ha evidentemente fatto finta di non capire per difendere, nonostante le evidenti carenze e incapacità, il Governo che sostiene”. Lo dichiara in una nota la deputata di Cambiamo! Manuela Gagliardi.