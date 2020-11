Costituito il gruppo Forza Italia - Liguria popolare, Costa: "Ci prepariamo per le amministrative"

Liguria - Si è ufficialmente costituito in Consiglio regionale il gruppo di Forza Italia-Liguria Popolare, a rappresentarlo il Capogruppo Claudio Muzio.



“Accogliamo con soddisfazione la costituzione del gruppo e ringraziamo l'amico Claudio Muzio di rappresentare anche Liguria Popolare – affermano Andrea Costa e Antonio Bissolotti rispettivamente Presidente e Vice Presidente del movimento - attraverso il gruppo in regione porteremo avanti le istanze del territorio e continueremo a dare il nostro contributo al governo regionale guidato dal presidente Toti.



“Liguria Popolare prosegue il proprio percorso – spiegano Costa e Bissolotti - segno della bontà del nostro progetto civico capace di accogliere al suo interno sensibilità politiche differenti. La nostra volontà è da sempre quella di intercettare le esigenze della cittadinanza e del territorio e di dare risposte concrete”.



“L’adesione di tante persone a Liguria Popolare che c’è stata in questi anni è la testimonianza tangibile del valore del progetto civico che vogliamo continuare a portare avanti – concludono i due esponenti popolari – ripartiamo ancora più convinti per prepararci alle elezioni amministrative della prossima primavera”.