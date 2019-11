Costa e Pisani: "Soddisfazione dopo le audizioni su nostra proposta sul recupero dei vani accessori"

Liguria - Si sono tenute ieri le audizioni sulla Proposta di legge 264 di iniziativa dei consiglieri Andrea Costa e Gabriele Pisani di Liguria Popolare per il recupero dei vani accessori e/o pertinenziali e dei locali seminterrati esistenti. «Abbiamo incontrato ordini professionali e associazioni di categoria - spiegano i due consiglieri - e la risposta è stata propositiva con apprezzamenti e suggerimenti preziosi per la nostra iniziativa, che intende perseguire una serie di finalità positive per i cittadini liguri». Il primo obbiettivo del provvedimento è recuperare spazi esistenti senza incorrere in ulteriore consumo di suolo, grazie alla rigenerazione del patrimonio edilizio esistente: «Dall’altra – aggiungono – intendiamo dare una spinta al settore edilizio, oggi fortemente in crisi, offrendo nuove opportunità di lavoro». La proposta di legge prevede la rigenerazione ad uso abitativo, commerciale e terziario dei locali pertinenziali e dei seminterrati esistenti. Tra le altre novità, Costa e Pisani sottolineano che l’altezza minima dei locali può arrivare fino a 2 metri e 40 centimetri.

«Crediamo fortemente- concludono - nella bontà della nostra proposta che è importante sia dal punto di vista ambientale che economico». L’iniziativa legislativa era stata presentata e illustrata in IV Commissione-Territorio e Ambiente il 28 ottobre scorso, ieri è continuato l’approfondimento attraverso le audizioni. Sono stati ascoltati, fra gli altri, i rappresentanti delle categorie professionali interessate e del settore edile.