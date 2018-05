Costa: "Più sicurezza nei boschi e maggior tutela ai cacciatori"

Prevista l’esenzione della quota regionale del tesserino nel primo anno di iscrizione.

Liguria - Questa mattina nella seduta della III Commissione, presieduta da Andrea Costa, (Liguria Popolare-Noi con l’Italia) è stato illustrato il Disegno di legge 189, proposto dell’assessore Stefano Mai, che introduce alcune agevolazioni

per i cacciatori: in particolare è prevista l’esenzione della quota regionale del tesserino nel primo anno di iscrizione.

"Questa novità rappresenta un’importante inversione di tendenza perché, con questa agevolazione – spiega il presidente Andrea Costa – viene riconosciuto il ruolo dei cacciatori, che rappresentano una risorsa per la fruibilità dei nostri

boschi in quanto contribuiscono alla pulizia dei sentieri e al controllo del nostro entroterra. Purtroppo, però, il loro numero sta progressivamente diminuendo e l’età media è sempre più elevata. Credo, dunque, che sia utile promuovere

l’attività venatoria fra i giovani adottando misure come quella prevista in questo disegno di legge".



Nella stessa seduta è stata illustrata anche la Proposta di legge 179, presentata da Angelo Vaccarezza e Claudio Muzio, che prescrive che i cercatori di funghi siano dotati, con l’acquisto del tesserino giornaliero, di un giubbotto rifrangente:

"Ho aggiunto la mia firma a questo provvedimento – aggiunge il presidente Costa – perché ritengo sia necessario garantire la massima sicurezza a chi frequenta il bosco, come i cercatori di funghi. Dobbiamo adottare tutte le misure necessarie per ridurre il rischio di incidenti e cercare di rendere compatibili e sicure due attività tipiche nel nostro territorio: la caccia e la ricerca di funghi". Il presidente auspica che i due provvedimenti siano licenziati rapidamente dalla III Commissione per essere approvati del Consiglio regionale