Costa: "Compenso straordinario per tutto il personale sanitario"

Liguria - “In questa situazione di emergenza che ormai dura da parecchie di settimane non si fa altro che ringraziare i medici, gli infermieri e tutto il personale sanitario che lavora negli ospedali – dichiara il Presidente di Liguria Popolare Andrea Costa – ma a mio avviso le parole lasciano il tempo che trova. A coloro che stanno lottando per la salvezza di vita umane occorre garantire non solo di lavorare in sicurezza ma anche un riconoscimento concreto e reale, ovvero un compenso straordinario”.



“Questa guerra che stiamo combattendo con un nemico invisibile ma letale – prosegue Costa – ha messo a dura prova tutto il sistema sanitario nazionale e le Regioni sono impegnate al massimo in questa lotta. Il Governo nelle more del decreto Cura Italia deve mettere a disposizione somme aggiuntive per lo sforzo straordinario a cui il personale sanitario è sottoposto”.



“Ho letto la notizia dell’ordine del giorno dei colleghi Vaccarezza e Ardenti che vogliono presentare e sono contento che anche loro vogliano farsi carico della problematica – prosegue il leader dei popolari – sottoscriverò l’odg proposto in quanto rientra in una delle tante iniziative a cui Liguria Popolare sta lavorando concretamente”.



“In questo momento così drammatico ma anche surreale – conclude il Consigliere regionale Andrea Costa – la politica deve dare esempio di concretezza senza fare a gara a chi arriva primo nella lotta a questo virus”.